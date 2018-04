المتوسط:

فاز فريق التحدي على نظيره النصر اليوم السبت، خلال منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز.

وانتهت المباراة التي أٌقيمت بملعب شهداء، بنتيجة بهدفين دون رد، وأحرز أهداف التحدي كلا من اللاعب عامر التاورغي، واللاعب طه الشريف.

The post التحدي يفوز على النصر في منافسات الدوري الليبي الممتاز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية