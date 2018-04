يرى البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الفوز على توتنهام اليوم على ملعب “ويمبلي” معقل الأخير، يعد إنجازا عظيما، وهو الفوز الذى قاد الفريق إلى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مورينيو خلال تصريحاته بعد المباراة: “إنه لإنجازٌ عظيم أن نتغلب عليهم في ملعبهم، بإمكاننا إنهاء الموسم بمباراة نهائية وهذا إنجاز جيد لكن يجب أن نركز على تحقيق 6 نقاط لأننا نستحق المركز الثاني وتحقيق ذلك خلف فريقًا رائعًا (سيتي) يُعد إنجازًا جيدًا”.

وعن المباراة قال: “نحن نستحق الفوز فقد كنا الأفضل خلال فترات طويلة من المباراة، حتى حين أمتلك توتنهام الكرة كنا الأفضل وكانت الأمور تحت سيطرةٍ تامة”.

ورد مورينيو على الانتقادت التى توجه له وللفريق قائلا: “علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ‘لماذا نتعرض لهذا الكم من الانتقادات؟’ نحتاج 6 نقاط لضمان المركز الثانى وفعل ذلك في ظل منافسة جميع هذه الفرق الرائعة سيكون إنجازًا بالنسبة لنادٍ لم يستطع تحقيق هذا المركز منذ عدة سنوات”.

واختتم: “أنا سعيد جدًا. في بعض الأحيان، أشعر بأن هذا الانتقاد المبالغ فيه ليس مُنصفًا لكن أفضل وسيلة للرد هي العمل والتكيف مع الأمر والقتال وهو ما فعلناه طوال هذا الأسبوع”.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 71 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف رغم أن الشياطين الحمر لديه مباراة مؤجلة.

The post مورينيو: إنجاز عظيم أن نفوز على توتنهام فى ملعبهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية