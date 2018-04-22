برشلونة يسحق إشبيلية ويتوج بكأس إسبانيا

احتفظ برشلونة بلقب بطل كأس إسبانيا لكرة القدم، على حساب إشبيلية، إثر فوزه الساحق عليه (5-0)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب “واندا متروبوليتانو”، بمدريد.

وضع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الفريق الكتالوني في المقدمة بهدف مبكر ، سجله في الدقيقة 14، من متابعة لكرة عرضية من زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو، من الجهة اليمنى.

وضاعف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة، عند الدقيقة 31، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من زميله جوردي ألبا لعبها بكعب قدمه.

وعاد لويس سواريز، في الدقيقة 40، ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث للبرسا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا.

وعزز الرسام أندرياس إنييستا، قائد الفريق الكتالوني، تقدمه بتسجيله الهدف الرابع له، بحلول الدقيقة 52، بتسديدة متقنة في الزاوية الضيقة اليمنى القريبة.

وأضاف فيليبي كوتينيو الهدف الخامس، في الدقيقة 69، من ضربة جزاء.

وتوج برشلونة بلقب بطل كأس إسبانيا لكرة القدم “كوبا ديل ري”، للمرة الرابعة على التوالي، والثلاثين في تاريخها، بينما فشل إشبيلية في الفوز بلقبه السادس في المسابقة، والأول منذ العام 2010.

المصدر: RT

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