أهلي طرابلس يتأهل للدور الرباعي

انتهت المباراة التي أقيمت بملعب طرابلس الدولي مساء يوم السبت وجمعت أهلي طرابلس والوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف .

وفي الشوط الأول فريق يهاجم وآخر يدافع حيث اعتمد فريق الوحدة على دفاع المنطقة بشكل كبير رغم أن فريق الوحدة يمتلك لاعبين جيدين ولكن التقوقع داخل المنطقة فتح مجال واسع لتنوع الألعاب والسيطرة على مجريات اللعب حتى الدقيقة 36 .

واستطاع المدافع سند الورفلي ومن ضربة ثابتة تسجيل الهدف الأول للأهلي .

وفي الشوط الثاني الذي كان أفضل تغير أداء فريق الوحدة وبدأ في التقدم والهجوم إلى الأمام واستطاع البديل طلحة رزق من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50. وأهدر فريق الأهلي العديد من الفرص والتي كادت أن تغير النتيجة في أكثر من مرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف .

وبهذه النتيجة ، تأهل فريق أهلي طرابلس إلى الدور الرباعي.

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