منتخب الشباب يستعد لمواجهة بوركينا فاسو

يجري منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب هذه الأيام أول اختباراته الودية بمعسكره الداخلي بطرابلس، وذلك عندما يتبارى مع فريق المحلة بملعب الأخير استعداداً لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا لمنتخبات الشباب والمقررة بالنيجر خلال العام القادم.

ومن المتوقع أن يسافر منتخب الشباب إلى مصر خلال الأيام المقبلة لمواصلة تحضيراته لمنافسه البوركيني والتي تتضمن خوض لقاءين وديين بالقاهرة أمام المنتخب المصري للشباب.

وتنتظر منتخب الشباب استحقاقات هامة خاصة بعد نجاح المنتخب الوطني للناشئين في التحصل على بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في الجزائر بعد فوزه على تونس وتعادله مع المستضيفة الجزائر.

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