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البوسيفي يعود لاستلام لجنة المسابقات

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلم حسين البوسيفي مهامه مجدداً كرئيس للجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وكان البوسيفي الذي شغل هذا المنصب في عدة فترات سابقة قد حظي بثقة رئيس اتحاد الكرة جمال الجعفري بوصفه الرجل الأنسب لملء الفراغ الذي تركه الرئيس المستقيل للجنة تنظيم المسابقات حسين حبيب امرابط.

وتنتظر حسين البوسيفي عدة ملفات ساخنة لعل أبرزها سيكون ملف الدوري الرباعي لتحديد هوية بطل الدوري الممتاز.

ورغم صعوبة المهمة إلا أن البوسيفي بما يمتلكه من كفاءة وخبرة في إدارة المسابقات سيكون قادراً على إنهاء الموسم الحالي على خير ما يُرام بعد أن يرسو بسفينته إلى بر الأمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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