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قوة الأخضر البدنية تخطف الذهب بمصراتة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-مصراتة

تحصل فريق الأخضر للقوة البدنية ببطولة المرحوم عيسى المجعوك المُقامة بمدينة مصراتة  على عدد من المداليات منهن 7 ذهبيات و 3 فضيات وكأسان لنجمي البطولة  علاء الشيخي و نور الدين دعبس .

وجاءت الميداليات على النحو الآتي:1- علاء الشيخي ذهبية120+أساتذة  2- نور الدين دعبس ذهبية120 كبار  3- خليفة مفتاح ذهبية 74 كبار  4 -معتز الجالي ذهبية93 تحت ناشئين  5 -نجيب الدايخ ذهبية 93 ناشئين  6- محمد الشوشانية ذهبية 83 تحت ناشئين 7- آدم سليمان ذهبيه74 ناشئين  8- أبوبكر حسن شتشوت فضية 83 ناشئين 9 -رمضان محمد(الحولي)فضية 105 كبار 10 -فرج اخضيوي فضية 105 تحت الناشئين .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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