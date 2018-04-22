قوة الأخضر البدنية تخطف الذهب بمصراتة

العنوان-مصراتة

تحصل فريق الأخضر للقوة البدنية ببطولة المرحوم عيسى المجعوك المُقامة بمدينة مصراتة على عدد من المداليات منهن 7 ذهبيات و 3 فضيات وكأسان لنجمي البطولة علاء الشيخي و نور الدين دعبس .

وجاءت الميداليات على النحو الآتي:1- علاء الشيخي ذهبية120+أساتذة 2- نور الدين دعبس ذهبية120 كبار 3- خليفة مفتاح ذهبية 74 كبار 4 -معتز الجالي ذهبية93 تحت ناشئين 5 -نجيب الدايخ ذهبية 93 ناشئين 6- محمد الشوشانية ذهبية 83 تحت ناشئين 7- آدم سليمان ذهبيه74 ناشئين 8- أبوبكر حسن شتشوت فضية 83 ناشئين 9 -رمضان محمد(الحولي)فضية 105 كبار 10 -فرج اخضيوي فضية 105 تحت الناشئين .

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