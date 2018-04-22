اختتام بطولة القوس والسهم في الزنتان

اختتمت بالزنتان بطولة نادي الوحدة الثانية للقوس والسهم.

وفي أبرز نتائج البطولة فرض رُماة نادي سيدي سليم سيطرتهم على منافسات القوس الدولي وذلك بعدما توج أحمد القمودي بالقلادة الذهبية فيما نال زميلاه صبري شنيبة وعبدالمنعم عريبي القلادتين الفضية والبرونزية.

وضمن فئة القوس التدريبي حاز عاصم أبوزيد من نجوم قرقارش على القلادة الذهبية بينما كانت القلادة الفضية من نصيب علي معتوق من الوحدة بالزنتان فيما نال البرونزية توفيق النمصي من نادي الرجبان التخصصي.

وفي القوس المركب توج محمود النعاس من نادي الخمس بالقلادة الذهبية تاركاً الفضية والبرونزية لثنائي الشروق بالزنتان مسعود الرماح ووليد الإمام.

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