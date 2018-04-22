تقرير “أخبار ليبيا 24”: النصر الأفضل والأندلس الأضعف في المجموعة الثانية 

أخبار ليبيا 24 – خاص
أنهت فرق المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مبارياتها قبل باقي المجموعات .
وبعد ختام مباريات المجموعة رصدت “أخبار ليبيا 24” أرقام هذه المجموعة في هذا التقرير .
– النصر متصدر المجموعة ضمن تأهله للرباعي المؤهل لبطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجاري 2018 ، بشكل رسمي وحل التحدي وصيفاً له بفارق نقطة وحيدة .
– تأكد بشكل رسمي هبوط فريق الاندلس لمصاف الدرجة الأولى فيما سيلعب نجوم اجدابيا على تفادي الهبوط .
– وبنظرة لارقام المجموعة نجد أن أكثر الفرق تحقيقاً للفوز هي النصر والتحدي برصيد 8 انتصارات ويعتبر النصر الاقل خسارة بمباراتين فقط .
– النصر جاء فيالمركز الأول لأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف برصيد 21 هدف .
– النصر والتحدي أقل الفرق استقبالاً للأهداف في برصيد 11 هدف لكل منهما .
– التحدي أقل الفرق تعادلات بمباراة واحدة
– خليج سرت وشباب الجبل أكثر الفرق تعادلاً برصيد 5 مباريات .
– الأندلس هو الفريق الوحيد في المجموع الذي لم يسجل أي انتصار
– الأندلس الأكثر تلقياً للخسارة برصيد 8 مباريات
– الأندلس أقل الفرق تسجيلاً للأهداف برصيد 7
– الأندلس الاكثر استقبالاً للأهداف برصيد 22 هدف .
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