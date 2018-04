محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

المتوسط:

فاز اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، بجائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في موسمه الأول.

وتفوق صلاح في تصويت لاعبي المسابقة على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، ولاعب توتنهام الإنجليزي هاري كين الذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وجدير بالذكر أن “صلاح” أصبح ثاني لاعب عربي وإفريقي يتوج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز الذي نال الجائزة عام 2015 بعدما قاد فريقه ليستر سيتي للتتويج بالبريميرليج للمرة الأولى في تاريخ الثعالب.

ويذكر أن صلاح ينافس أيضًا على جائزة الحذاء الذهبي حيث يتصدر الترتيب حاليًا بفارق هدفين عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

