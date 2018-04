المتوسط:

توج فريق الاتحاد بالقلادة الفضية للبطولة الأفريقية لكرة اليد للأندية حاملي الكؤوس، أمس الأحد، في نسختها الـ34 وذلك بعد أن فقد نتيجة المباراة النهائية أمام الأهلي المصري مستضيف البطولة.

وانتهت مباراة الاتحاد والأهلي المصري في بطولة الاندية الافريقية حاملة الكؤوس لكرة اليد بهزيمة الاتحاد بوقع «25-12».

