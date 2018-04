الزعيم يلتقي الأهلي طرابلس في بطولة ليبيا لكرة السلة

المتوسط:

تنطلق اليوم الاثنين، بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية بطرابلس، مرحلة الإياب من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة لهذا الموسم حيث يلتقي الزعيم مع الأهل طرابلس في المباراة الأولى والتي ستنطلق على تمام الساعة الرابعة، فيما يلتقي النصر فريق الشباب في المباراة الثانية ويواجه فريق المدينة فريق الأهلي في المباراة الثالثة، بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية .

وأقامت إدارة نادي الاتحاد، مساء أمس الأحد، حفل استقبال لبعثة فريق الأهلي لكرة السلة المشارك في نهائيات بطولة ليبيا للعبة.

