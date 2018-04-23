اخبار الرياضة

“كان” واثق من الإطاحة بالملكي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب الحارس الألماني المعتزل أولفر كان عن ثقته في قدرة فريقه السابق بايرن ميونخ على الإطاحة بريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال.

وتحدث كان المتوج بدوري الأبطال مع بايرن بداية العقد الماضي عن مميزات الريال الذي وصفه بالفريق الصعب لنجاحه في تقسيم المبارايات إلى فترات، حيث يرى الألماني بأن الفريق الأسباني ينجح دائما في تطبيق الضغط حتى يتمكن من خنق المنافس.

ورغم ذلك فقد ظهر الحارس الألماني واثقاً خلال تصريحاته بشأن قدرة البايرن على الإطاحة بالريال والتأهل للنهائي، حاثاً فريقه على استغلال فترة تراجع الريال من أجل تطبيق الضغط عليه واستثمار هذا التراجع.

ولم يفوّت كان الحديث عن مباراة ليفربول وروما في نصف النهائي الآخر حيث تمنى لمواطنه الألماني النجاح في قيادة ليفربول للمشهد النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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