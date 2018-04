هنأ أسطورة الكرة البرازيلية بيليه النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي، والتى حصل عليها الفرعون المصرى مساء أمس الأحد على هامش الحفل الذى أقيم فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وقال بيليه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “تهانينا إلى محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي، بعد موسم رائع فى البريميرليج، وما زال هناك الكثير الذى تقدمه فى دورى أبطال أوروبا وكأس العالم، من الرائع مشاهدتك”.

The post بيليه يهنىء محمد صلاح ويؤكد: ننتظر منك الكثير فى كأس العالم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية