أيك أثينا بطلا للدورى اليونانى بعد واقعة السلاح النارى لرئيس باوك

أيدت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد اليونانى لكرة القدم، اليوم الاثنين، العقوبات التى وُقعت على فريق باوك، إثر أحداث مباراته أمام أيك أثينا، الذى تُوج رسميا بلقب الدوري.

وفى 29 مارس الماضى، أعلنت رابطة دورى السوبر اليونانى، فريق أيك فائزا فى مباراته أمام باوك، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من الأخير، بسبب الأحداث التى وقعت فى ذلك اللقاء. وكانت تلك العقوبات نتيجة لاقتحام عدد من جماهير باوك، فى 11 مارس الماضى، لأرضية الملعب، قبل انتهاء اللقاء بين الفريقين.

وكان من بين الذين اقتحموا الملعب، رئيس النادى إيفان سافيديس، الذى دخل وهو يحمل سلاحا ناريا فى طيات ملابسه، وسط حرسه الشخصى، وذلك اعتراضا على إلغاء هدف.

وأعطى ذلك القرار أفضلية لفريق آيك، تحت قيادة المدرب الإسبانى، مانولو خيمينيز، بثمان نقاط عن باوك، قبل مباراتين على نهاية المسابقة. وحسابيا، فقد حسم أيك، الذى لم يفز بلقب البطولة منذ 24 عاما، التتويج بالدوري

