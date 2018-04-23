سلة الأهلي طرابلس تقلب تأخرها إلى فوز في ديربي العاصمة

طرابلس 23 أبريل 2018 (وال)- قاد اللاعب محمد الساعدي فريقه الأهلي طرابلس للفوز على جاره الاتحاد بنتيجة 77 مقابل 67 نقطة، بعد اكتمال الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 63 مقابل 63 نقطة، وذلك لحساب الجولة الأولى من إياب المرحلة الثانية من دوري التتويج الليبي لكرة السلة.

الاتحاد وتأكيد الأفضلية

المباراة التي لجأ فيها الفريقان للعب وقت إضافي جرت اليوم بقاعة طرابلس الكبرى، ومنذ بداية المباراة التي خلت المدرجات من الجماهير، بدأ واضحًا رغبة الفريقين الظفر بنقاط المباراة.

الاتحاد في الربع الأول كان الأفضل، وأكد أفضليته منذ الثواني الأولى بثلاثية للاعبه وجدي عمران، ليتوالى بعدها إحراز السلات الناجحة من قبل الفريقين، حتى انتهى الربع الأول اتحاديًا بفارق 5 نقاط وبنتيجة 24 مقابل 19 نقطة.

وتناوب على تسجيل نقاط الربع الأول من جانب الاتحاد المتقدم على صعيد النتيجة، وجدي الطيرة، محمود سعيد، الأمريكي جيريل، راشد سعيد، محمود عيسي، محمد ميلاد، فيما سجل نقاط الربع الأول للأهلي كل من الأمريكي جاستون، أنيس المنصوري، نسيم بدروش، وعلي الصويعي.

قلب التأخر

الربع الثاني من المباراة كان مغايرًا تمامًا عن سابقة الأولى، حيث أظهر الأهلي قوته وسيطرته على اللقاء في ظل وجود تراخي من لاعبي الاتحاد، ليقود الأمريكي جاستون الأهلي للفوز في الربع الثاني وذلك بفضل تحركات التي أربكت لاعبي الاتحاد لينتهي الربع الثاني أهلاويًّا بنتيجة 17 مقابل 7 نقاط.

بعد استراحة النصف الأول من اللقاء، ازدادت المباراة متعة من خلال الندية التي ظهرت من لاعبي الفريقين لكون المباراة تحمل طابعًا خاصًا، ليعود الاتحاد وينتزع الفوز في الربع الثالث بفارق نقطتين وبواقع 15 مقابل 13 نقطة.

وبالرغم من خروج لاعب الأهلي نسيم بدروش بخطئين متعمدين، إلا أن الأهلي كان حاضرًا في الملعب خاصة عن طريق محمد الساعدي الذي قلب تأخر فريقه إلى تقدم بنتيجة 17 مقابل 14 نقطة، لتنتهي المباراة بالتعادل 63 مقابل 63 نقطة، ليلجأ الفريقان إلى لعب شوط إضافي.

الشوط الإضافي بين الغريمين التقليديين الأهلي والاتحاد، شهد هيجانًا كبير وتقدمًا أكبر من لاعبي الأهلي، حيث برز من الأهلي محمد الساعدي وعلي الصويعي، حيث حسم أبناء المدرب المصري للأهلي أمير إبراهيم النتيجة لصالحهم بفارق 10 نقاط وبواقع 14 مقابل 4 نقاط.

تألق أمريكي

تألق في المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي جزائري متكون من سفيان سي يوسف حكمًا أولًا، وحمزة بلخام حكمًا ثانيًا، وحمادى يوسف حكمًا ثالثًا، كل من المحترفين الأمريكيين جيريل وجاستون، حيث كان لاعب الاتحاد الأمريكي جيريل أفضل مسجلي اللقاء برصيد 28 نقطة، سجل من خلالها أربعة رميات ثلاثية ناجحة من ثمان محاولات .

في الطرف الآخر، كان الأمريكي جاستون لاعب الأهلي أفضل مسجلي النقاط على مستوى فريقه وذلك برصيد 24 نقطة، سجل من خلالها 17 نقطة من 23 رمية حرة، وأحرز ثلاثية واحدة من ثماني محاولات. ( وال – طرابلس ) س أ/ ر ت

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