الأهلي طرابلس ينتظر ماستسفر عنه بطولة الـ6 مليون

أخبار ليبيا 24 – خاص

ينتظر فريق الأهلي طرابلس قرعة البطولة العربية لاندية كرة القدم المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء في مدينة جدة، وستتنافس الفرق الـ 32 المشاركة على الجائزة الأولى والتي تم تحديدها بـ 6 ملايين دولار، وتعد أضخم جائزة في تاريخ البطولات العربية، وتتجاوز في قيمتها جائزة المركز الأول لدوري الأبطال سواء في آسيا أو افريقيا.

و ستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، ولن يكون هناك تجمع للفرق في مكان واحد على غرار النسخة السابقة التي أقيمت في مصر.

ووقّع 30 فريقًا على اتفاقية المشاركة في البطولة بنسختها الجديدة ، ويتبقى فريقان سيتم اختيارهما عن طريق دور تمهيدي ستخوضه 10 فرق في الفترة بين 1 مايو إلى 10 من نفس الشهر.

وتتميز البطولة التي يتوقع أن تكون الأقوى في تاريخ الأندية العربية، بمشاركة فرق المقدمة في الدوريات العربية، والتي ستتنافس فيما بينها على طريقة الدوريات الكبرى،

وفيما يلي الأندية التي ستشارك في قرعة البطولة يوم غد:

الاهلي طرابلس

الأهلي والهلال والاتحاد والنصر (السعودية)، المريخ (السودان)، الكويت والقادسية (الكويت)، القوة الجوية والنفط (العراق)، الشباب (عمان)، العين والجزيرة والوصل (الإمارات)، المحرق والرفاع (البحرين)، الجيش (سوريا)، السلام زغرتا (لبنان)، الرمثا (الأردن)، نجوم فلسطين (فلسطين) الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الأهلي والزمالك والإسماعيلي (مصر).

وستبدأ المسابقة هذا العام يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر أغسطس المقبل، وستستمر حتى 28 أو29 أبريل من عام 2019.

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