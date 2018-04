المتوسط:

ينتظر فريق الأهلي طرابلس قرعة البطولة العربية لأندية كرة القدم المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، وستتنافس الفرق الـ 32 المشاركة على الجائزة الأولى والتي تم تحديدها بـ 6 ملايين دولار.

ووقّع 30 فريقًا على اتفاقية المشاركة في البطولة بنسختها الجديدة، ويتبقى فريقان سيتم اختيارهما عن طريق دور تمهيدي ستخوضه 10 فرق في الفترة بين 1 مايو إلى 10 من نفس الشهر.

وستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، ولن يكون هناك تجمع للفرق في مكان واحد على غرار النسخة السابقة التي أقيمت في مصر.

تعد البطولة العربية في دروتها الراهنة أضخم جائزة في تاريخ البطولات العربية، وتتجاوز في قيمتها جائزة المركز الأول لدوري الأبطال سواء في آسيا أو أفريقيا.

The post قرعة البطولة العربية اليوم.. و«أهلي طرابلس» يترقب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية