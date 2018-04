المتوسط:

يلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع روما الإيطالي، في التاسعة إلا ربع مساء الثلاثاء بملعب “آنفيلد”، في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

صعد ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ضمن منافسات الدور ربع النهائي، أما روما فحقق مفاجأة من العيار الثقيل وتمكن من الإطاحة بنظيره برشلونة الإسباني مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 4.

مباراة اليوم هي الثالثة في مسيرة محمد صلاح الأوروبية أمام روما، حيث سبق وأن خاض مباراتين قبل انضمامه لصفوف فريق العاصمة الإيطالية لمدة “موسمين”، وذلك عندما كان لاعباً في نادى فيورنتينا.

محمد صلاح واجه روما مع فيورنتينا ضمن فعاليات دور الـ16 بمسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليج”، موسم 2014 – 2015، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما انتهت المواجهة الثانية بفوز فيورنتينا بثلاثية نظيفة، ولم يتمكن محمد صلاح من هز شباك روما على مدار 180 دقيقة، بينما اكتفى بصناعة هدف وحيد.

The post تاريخ مواجهات محمد صلاح وروما.. فرعون لا يعرف الهزيمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية