انطلاق الدور الرباعي للتتويج بلقب الدوري 10 مايو

قررت لجنة تنظيم المسابقات، انطلاق مباريات الدور الرباعي للتتويج بلقب بطولة الدوري ومرحلة تفادي الهبوط، في العاشر من شهر مايو/ أيار المقبل.

وستقام مباريات الرباعي وتفادي الهبوط من دون حضور الجمهور، بملعبي شهداء بنينا ببنغازي ومصراته، فيما تقام منافسات مرحلة تفادي الهبوط يوم التاسع من شهر مايو/ أيار المقبل، وستجرى عملية سحب قرعة وجدول المباريات يوم الخميس المقبل بالعاصمة طرابلس.

وتأهلت للرباعي فرق الأهلي ببنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس، بعد أن تصدرت المجموعات الأربع للدوري.

