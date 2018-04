بأمر من زيدان .. رونالدو ممنوع من الركض لأكثر من 12 متراً

كشفت صحيفة “إل كوفيندونسيال” الإسبانية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان منع كريستيانو رونالدو من الركض وراء الكرة 30 أو 40 مترا، وإنما مسافة أقصاها 12 مترا.

ويهدف زيدان من وراء ذلك إلى ادخار طاقات رونالدو (33 عاما) والحفاظ على لياقته من الناحية البدنية حتى نهاية الموسم، في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر النادي الملكي المنافسة على لقب “الليغا” والذي سيحظى به غريمه التقليدي برشلونة.

ويعيش رونالدو أفضل أوقاته من الناحية الفنية والبدنية قبل مواجهة بايرن ميونيخ، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “الأليانز آرينا” في ألمانيا.

ويمر رونالد بفترة مميزة بعد أن جدد فيها تألقه الاستثنائي.. والأمثلة عن ذلك كثيرة آخرها حين انتزع الأربعاء الماضي التعادل لفريقه في وقت المباراة القاتل من شباك بيلباو (1-1).

وحسب “إل كوفيندونسيال” فإن ما قام به رونالدو في مباراة الدوري الأخيرة هي من ثمار خطة زيدان هذه… فبفضل منعه كريستيانو رونالدو من الركض لمسافات طويلة، زادت دقة التهديف لدى الأخير، ففي المباريات 11 الأخيرة التي خاضها أحرز هدفا واحدا على الأقل ومن بينها بطبيعة الحال الهدف التاريخي في شباك يوفنتوس الإيطالي.

ولا شك أن رونالدو بأعلى درجات اللياقة سيكون سلاحا أكثر خطرا على بايرن ميونيخ الألماني، فهذا اللاعب بالذات لا يكترث كثيرا بالفرق الألمانية ولا يخشاها، فيكفي أنه سجل في شباكها وفي 22 مباراة مختلفة 26 هدفا.

