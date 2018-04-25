أهلي العاصمة يعبر الأهلي بنغازي بفارق 30 نقطة

طرابلس 24 أبريل 2018 ( وال ) – حقق الأهلي طرابلس فوزه الثاني توالياً في المرحلة الثانية من دوري التتويج لكرة السلة، إثر تغلبه على الأهلي بنغازي بنتيجة 92 مقابل 62 نقطة، وذلك لحساب إياب الجولة الثانية من التجمع الثاني من نهائيات ليبيا لكرة السلة.

المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء بقاعة طرابلس الكبرى قادها ثلاثي تحكيمي متكون من إبراهيم عبد الله حكماً أولاً، وجلال الورفلي حكماً ثانياً، وأيمن عبد الله ثالثاً، حيث قاد اللاعب الأمريكي جاستون فريقه الأهلي طرابلس إلى تحقيق الانتصار وعبور الأهلي بنغازي في الربع الأول بتسجيل أحد عشرة نقطة، لينتهي الربع الأول لصالح فريقه بنتيجة 21 مقابل 14 نقطة.

واصل الأهلي طرابلس التقدم على صعيد النتيجة، حيث أسترسل الأمريكي جاستون تألقه مجدداً في الربع الثاني، وتمكن من قيادة الأهلي طرابلس للفوز بنتيجة 22 مقابل 11 نقطة، لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لصالح الأهلي طرابلس بنتيجة 43 مقابل 25 نقطة.

بعد الاستراحة أعتقد البعض أن حال الأهلي بنغازي سيتحسن ويتغير للأفضل، لكن صاحب الأرض والجمهور أستمر في سيطرته وفرض ذاته، خاصة بعد بروز نسيم بدروش في الربع الثالث الذي أنتهى أهلاوياً بنتيجة 28 مقابل 12 نقطة.

زاد الأهلي طرابلس من وتيرة اللقاء وتفنن لاعبوه كثيراً خاصة الأمريكي جاستون الذي سجل لوحدة 28 نقطة باللقاء، بالإضافة إلى نسيم بدروش الذي سجل 25 نقطة، لينتهي الربع الأخير باللقاء لصالح الأهلي بنغازي 25 مقابل 21 نقطة. ( وال – طرابلس ) س أ

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