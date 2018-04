المتوسط:

يلتقي الأهلي بنغازي مع فريق الاتحاد في الجولة الثالثة من مرحلة الإياب للدوري السداسي من بطولة الدوري الليبي لكرة السلة غدا.

وتقام المباراة في القاعة الكبرى بطرابلس في تمام الساعة الرابعة عصرا، و يذكر إن الأهلي بنغازي قد خسر مباراته أمام الأهلي طرابلس أمس الثلاثاء .

The post الأهلي بنغازي لكرة السلة مع الاتحاد غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية