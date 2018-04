أهلي طرابلس يواجه الوداد المغربي في البطولة العربية

المتوسط:

يواجه فريق أهلي طرابلس مع الوداد المغربي «حامل لقب دوري الأبطال الأفريقي» وفقا لما أسفرت عنه قرعة بطولة الأندية العربية، الثلاثاء.

وينظم البطولة العربية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، وحضر رئيس نادي طرلبس ساسي ابوعون رئيس النادي مراسم قرعة البطولة العربية .

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في لقاء مع نادي الوداد البيضاوي في المغرب، سيكون لقاء الذهاب في المغرب والعودة في تونس.

