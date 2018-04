المتوسط:

أقام الاتحاد الليبي لكرة السلة ولجنة التحكيم العامة محاضرة خاصة في مجال التحكيم بفندق باب البحر بمدينة طرابلس .

وترأس المحاضرة الحكم الدولي والمحاضر المغربي عبد الاله شليف والذي شارك في إدارة العديد من مباريات الدوري الليبي.

وشارك عدد من الحكام الليبيين في الندوة والتي تطرقت إلى أهم المشاكل التي تواجههم في إدارة المباريات الليبية .

