فيفا عن ليفربول: ثانى فريق يسجل 5 أهداف فى تاريخ دورى الأبطال

أكد الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، أن فريق ليفربول الإنجليزى، هو ثانى فريق يسجل خمسة أهداف فى مباراة نصف نهائى فى تاريخ دورى أبطال أوروبا.

وأضافت “فيفا”، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أن الفريق الأول كان نادى أياكس الهولندى فى موسم 1994-1995 ضد بايرن ميونيخ “5-2 على ملعبه”.

وانتهت المباراة منذ قليل، بفوز نادى ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين فى ذهاب دورى أبطال أوروبا بمبارة النصف النهائى، ونجح اللاعب محمد صلاح فى إحراز هدفين فى مرمى روما وصنع هدفين آخرين لزميليه فيرمينو ومانى.

