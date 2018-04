رئيس الهيئة العامة للثقافة يزور فريق نجوم بنغازي

المتوسط:

زار رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس فريق نجوم بنغازي لكرة القدم المتواجد فى مقر إقامته بمدينة مصراتة .

ويتواجد عناصر فريق النجوم بنغازى في مصراتة وذلك لمواجهة نادي النجم الريفي مصراتة لخوض التصفيات النهائية للصعود للدوري الممتاز.

وأستقبل رئيس الهيئة العامة للثقافة المدراء الفنيين والإداريين للفريق ناصر الورفلى مدير الفريق و مساعد مدرب الكابتن أدريس الاوجلى والمعد البدني السيد أحمد أبو خشيم .

