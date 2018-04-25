صلاح يدمر روما

العنوان-ليفربول

سحق فريق ليفربول ضيفه رما بخخمسة أهداف مقابل هدفين ، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “أنفيلد”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم المباراة بعدما أحرز أول هدفين للريدز في الدقيقتين 35 و45، قبل أن يصنع الثالث والرابع للسنغالي ساديو ماني (56)، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (61) قبل أن يضيف الأخير الخامس في الدقيقة 69.

فيما أحرز إيدين دجيكو هدف روما الأول في الدقيقة 81، ثم أضاف دييجو بيروتي الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، لتشعل كتيبة الذئاب موقعة الإياب المقرر إقامتها على ملعب الأولمبيكو يوم الأربعاء المقبل.

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