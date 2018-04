مشجعو أسبانيا يرجحون تتويج صلاح بالكرة الذهبية

المتوسط:

أعرب عشاق كرة القدم في إسبانيا عن إمكانية تتويج نجم كرة القدم المصرية وهداف ليفربول، محمد صلاح، بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعبي العالم عن عام 2018.

وقد أيد 64% من رواد صحيفة (ماركا) الرياضية ذائعة الصيت، إمكانية تتويج صلاح بالجائزة رغم الحضور القوي للنجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين يستحوذان عليها طوال السنوات العشرة الماضية، بينما استبعد 36% من المشاركين الذين تخطى عددهم الخمسة آلاف شخص، قدرته على الفوز بها.

وكان صلاح (25 عاما) قد تألق الليلة الماضية بتسجيله لهدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي في ملعب آنفيلد وصناعته لهدفين آخرين، ليقود “الريدز” لانتصار كبير 5-2 يضع به قدما في نهائي البطولة الذي ستحتضنه مدينة كييف الأوكرانية.

وحقق “الملك” كما يلقبونه في إنجلترا العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، وتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في البريميير ليج، البطولة التي يتصدر هدافيها وكذلك السباق نحو جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

