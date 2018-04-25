الاتحاد الدولي للتايكواندو يُكرم صابر

حظى رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي صابر بتكريم خاص من قبل رئيس الاتحاد الدولي للعبة شونغ شو.

وجاء هذا التكريم نظير الجهود التي يبذلها صابر من أجل تطوير رياضة التايكواندو في ليبيا والعمل على تواجد الفرق والمنتخبات الليبية بالدورات والبطولات العربية والأفريقية والدولية.

وجاءت آخر هذه المشاركات خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين وبطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في تونس خلال النصف الأول من هذا الشهر.

وتمتلك الألعاب الفردية في ليبيا حظورا قويا دوليا، إذ يتمكن اللاعبون الليبيون من حصد الميداليات أثناء مشاركاتهم في البطولات الدولية.

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