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الاتحاد الدولي للتايكواندو يُكرم صابر

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حظى رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي صابر بتكريم خاص من قبل رئيس الاتحاد الدولي للعبة شونغ شو.

وجاء هذا التكريم نظير الجهود التي يبذلها صابر من أجل تطوير رياضة التايكواندو في ليبيا والعمل على تواجد الفرق والمنتخبات الليبية بالدورات والبطولات العربية والأفريقية والدولية.

وجاءت آخر هذه المشاركات خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين وبطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في تونس خلال النصف الأول من هذا الشهر.

وتمتلك الألعاب الفردية في ليبيا حظورا قويا دوليا، إذ يتمكن اللاعبون الليبيون من حصد الميداليات أثناء مشاركاتهم في البطولات الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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