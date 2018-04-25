سلة النصر ترد الاعتبار وتتفوق على الاتحاد

طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) – ألحق فريق النصر لكرة السلة الخسارة الثالثة بفريق الاتحاد في نهائيات ليبيا لكرة السلة، عقب فوزه بنتيجة 73 مقابل 67 نقطة، وذلك لحساب الأسبوع السابع من نهائيات ليبيا لكرة السلة.

الاتحاد والنصر دخلا اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء في قاعة طرابلس الكبرى وكل منهما يمني النفس في تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية، حيث تكون خماسي النصر من يحي الشكماك، إبراهيم عبدو، مكرم عيسي، أحمد الأوجلي بالإضافة إلى الأمريكي بروكس.

في الجانب الآخر تكون خماسي الاتحاد مع بداية الربع الأول من الأمريكي جيريل، ووجدي عمران، وراشد عيسي، ومحمود سعيد، ومحمد ميلاد، وتبادل الفريقان في الربع الأول إحراز السلات لكن الغلبة كانت لفريق النصر بفضل ثلاثيتين للاعبين إبراهيم عبدو والأمريكي بروكس، لينتهي الربع الأول نصراوياً بفارق نقطة وبواقع 17 مقابل 16 نقطة.

في الربع الثاني واصل حامل اللقب حملة دفاعه عن لقبه، وتقدم نحو مناطق الاتحاد في أكثر من مناسبة باحثاً عن إنهاء الشوط الأول لصالحه، ونال النصر ما يريد عندما انتهى الربع الثاني لمصلحته بنتيجة 18 مقابل 12 نقطة.

بعد الاستراحة كان على الاتحاد خيار واحد وهو تحسين صورته التي ظهر بها في الشوط الأول، وشكل العديد من الهجمات على لاعبي النصر، وتمكن أبناء المدرب التونسي للاتحاد عبد المنعم عون تحقيق الانتصار في الربع الثالث بنتيجة 18 مقابل 14 نقطة.

تزايد الحماس والإثارة في الربع الأخير، حيث أن النصر سجل رميات ثلاثية بواسطة طارق البيجو والأمريكي بروكس وإبراهيم عبدو، زد على ذلك الرميات الثنائية لكل من عبد الرازق التركي ويحي الشكماك بالإضافة إلى النقاط الحاسمة التي سجلها اللاعب أحمد الأوجلي في مناسبتين متتاليتين، في المقابل الاتحاد يقترب بفضل الأمريكي جيريل، لكن دون جدوى، لينتهي الربع الرابع لصالح النصر بنتيجة 24 مقابل 21 نقطة

دور دفاعي ممتاز

المباراة التي توسطها طاقم تحكيم جزائري متكون من سفيان سي يوسف حكماً أولاً وحمزة بلخام حكماً ثانياً، وحمادى يوسف حكماً ثالثاً، كان فيها الأمريكي لاعب النصر الأكثر تسجيلاً للنقاط بواقع 30 نقطة، في حين لا ننسى الدور الدفاعي للاعب عبدالرازق التركي والذي نجح في التقاط الكرات المرتدة للاعبي الاتحاد قبل دخولها لحلقة للوحة الهدف والتي وصلت إلى ثمان كرات.( وال – طرابلس ) س أ/أ د

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