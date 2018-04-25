بطولة ليبيا للفيزيك 2018 غدا الخميس في بنغازي

بنغازي 25 أبريل 2018 (وال) – تنطلق يوم غد الخميس في مجمع المرحوم سليمان الضراط للألعاب الرياضية في المدينة الرياضية بنغازي عند الساعة الثالثة مساء بطولة ليبيا للفيزيك التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام بنغازي.

وتعتبر هذه البطولة هي الأولى في بنغازي على مستوى ليبيا منذ العام 1983، ويشارك فيها رياضييون من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

بطولة ليبيا للفيزيك 2018 سيكون فيها العرض والتحكيم على الأوضاع الأربعة الأساسية وهي الطبيعي لجميع الجوانب، والعرض بطريقة إبراز الجمال العضلي والتناسق بدون وجود كتلة كبيرة.(وال – بنغازي) ف ح / أ د

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