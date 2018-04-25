البنزرتي يحترم الأهلي طرابلس

أبدى مدرب الوداد البيضاوي المغربي، التونسي فوزي البنزرتي، احترامه الكبير للأهلى طرابلس الليبي خصمه في كأس العرب لكرة القدم من خلال لقاء صحفي فور سحب قرعة البطولة بشكلها الحديث.

وقال البنزرتي بأنه مركز حالياً مع فريقه الوداد في باقي منافسات الموسم مؤجلا التفكير في موقعة الأهلي طرابلس الذي وبحسب حديثه يمتلك عنه فكرة كافية من أجل التحضير لمواجهته في البطولة العربية.

وأشار المدرب التونسي إلى أن الأهلي طرابلس منافس قوي ويمتلك خبرة كبيرة في مثل هذه البطولات، ومؤكداً بأن المواجهة ستكون مثيرة معه.

ويُذكر أن قرعة كأس العرب شهدت تواجد فريق ليبي وحيد وهو الأهلي طرابلس، حيث يلعب الفريق مباراة الذهاب في الدار البيضاء على أن تقام مباراة الإياب في ملعب يختاره الأهلي طرابلس.

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