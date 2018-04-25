سلة الأهلي بنغازي تتخطى الاتحاد في نهائيات ليبيا للسلة

طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) – تمكن فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة السلة من تخطي سلة الاتحاد، بفارق نقطتان وبواقع 62 مقابل 60 نقطة، وذلك لحساب الجولة الثامنة من المرحلة الثانية من دوري التتويج لكرة السلة.

المباراة التي جرت اليوم الأربعاء في قاعة طرابلس الكبرى توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، والجزائري حمادة يوسف حكماً ثانياً، ومحمد السكران حكماً ثالثاً، بدأ ربعها الأول متكافئ نوعاً ما بين الطرفين.

واستهل لاعب الاتحاد الأمريكي جيريل اللقاء برمية ثلاثية ناجحة، ومن ثم توالت الرميات الناجحة وغير الناجحة، حتى انتهى الربع الأول اتحادياً بفارق نقطتان وبواقع 20 مقابل 18، لكن الأهلي عاد في الربع الثاني ليستعيد توازنه وتفوق في هذا الربع بنتيجة 9 مقابل 6 نقاط.

في الربع الثالث استمر الأهلي في فرض إيقاعه ونجح لاعبوه في تسجيل رميات ثلاثية عديدة في اللقاء، خاصة عن طريق إسماعيل الجهمي وخالد الدرسي، لينتهي الربع الثالث أهلاوياً أيضا بنتيجة 16 مقابل 13 نقطة.

الاتحاد بدوره حاول جاهداً العودة بالمباراة وتخطي الأهلي والاقتراب من فرق المقدمة، وذلل الفارق في أكثر من مناسبة لينتهي الربع الأخير اتحادياً بنتيجة 21 مقابل 19 نقطة، لتكون النتيجة النهائية لصالح الأهلي 62 مقابل 60 .( وال – طرابلس ) س أ / س ع

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