منتخب “الحُفاة” الذي صدم “فيفا”!

في الفترة الفاصلة التي تسبق إقامة نهائيات كأس العالم عادة يتلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طلبات غريبة ومفاجئة، وأحيانا تتخذ صفة الطرافة من الاتحادات المحلية للعبة الأشهر عالمياً بخصوص مشاركات منتخباتها المتأهلة إلى النهائيات، لكن الطلب الأكثر غرابة هو الطلب الذي تلقاه الاتحاد الدولي للعبة قبل انطلاق نهائيات مونديال 1950 الذي استضافته البرازيل، علما أن هذه البطولة كانت الأولى التي تُنظّم بعد 12 عاما من توقفها بسبب الحرب العالمية الثانية، إذ كانت النسخة الفرنسية من المونديال عام 1938 قبل اندلاع الحرب.

الطلب الأغرب أرسله منتخب الهند إلى “فيفا” وتضمن السماح للاعبي المنتخب باللعب أثناء منافسات مونديال البرازيل، “حُفاة” أي بدون أحذية رياضية، إذ لم يسبق للاعبي المنتخب الهندي وقتذاك أن لعبوا بأحذية رياضية، وكانوا يخوضون المباريات المحلية حُفاة، وهو أمر رفضه الاتحاد الدولي للعبة، معللا رفضه بالخشية على إصابات اللاعبين الهنود على أرض الملاعب، خصوصا وأن لاعبي المنتخبات المُنافِسة سيخوضون المباريات بأطقم ملابس رياضية كاملة، وهو ما رضخ له الاتحاد الهندي لكرة القدم.

الطريف هو سؤال أوساط رياضية دولية مهتمة بمتابعة تاريخ المونديال بشأن خوص منتخب الهند للتصفيات التي أهّلته إلى مونديال البرازيل، وما إذا كان “فيفا” قد سمح للمنتخب الهندي خوض التصفيات ب”لاعبين حُفاة”، وما إذا كان “فيفا” يعتبر هذا التأهل مشروعاً أم لا، خصوصا وأن رقابة “فيفا” تمتد إلى داخل عمل الاتحادات الرياضية، والتصفيات القارية، لكن الثابت أنه لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن وضع منتخب الهند في مرحلة ما قبل مونديال عام 1950.

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