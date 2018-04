تعرف على سبب رفض مدير فني «المقاصة المصري» عرضًا من الدوري الليبي

المتوسط:

تلقى طلعت يوسف، المدير الفنى لمصر المقاصة، عرضين أحدهما من الدوري الليبي وآخر من الدوري السعودى بداية من الموسم المقبل.

ورفض طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق أهلي طرابلس الليبي، كافة العروض التي تلقاها لرغبته فى الاستقرار بمصر مع المقاصة، في ظل الراحة النفسية التي يعيش فيها المدرب مع أبناء الفيوم.

يذكر أن مصر المقاصة تعاقد مع طلعت يوسف خلفا لعماد سليمان، وتحسن أداء لاعبي المقاصة ما دفع إدارة الفريق الفيومي لاتخاذ قرار نهائي بالتجديد للمدير الفني.

