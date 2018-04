محمد صلاح ينافس مارسيلو على أفضل لاعب بذهاب أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على لقب أفضل لاعب فى جولة الذهاب بالدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وتواجد النجم المصرى محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على لقب أفضل لاعب فى جولة الذهاب بالدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما سجل “هدفين” وصنع مثلهما فى فوز ليفربول الإنجليزى على روما الإيطالى بنتيجة 5 – 2 فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى بملعب “آنفيلد”.

وينافس محمد صلاح على حصد الجائزة مارسيلو الذى سجل هدفاً فى فوز ريال مدريد الإسبانى على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 2 -1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب “أليانز أرينا”.

ويحصد اللاعب الأكثر حصولاً على أصوات الجماهير المشاركة فى الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، على لقب أفضل لاعب فى جولة الذهاب.

