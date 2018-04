ليفربول يؤكد غياب تشامبرلاين عن مونديال 2018

أعلن نادي ليفربول، أن لاعب وسطه الدولي اليكس أوكسلايد-تشامبرلاين سيغيب عن مونديال روسيا الصيف المقبل بسبب إصابة تعرض لها في أربطة الركبة الثلاثاء.

وأوضح ليفربول في بيان على موقعه الإلكتروني “أن حجم الإصابة يعني أن اوكسلايد-تشامبرلاين سيغيب عن المباريات المتبقية لليفربول، بالإضافة إلى غيابه عن منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم في روسيا”.

من جهته، غرد لاعب الوسط الإنجليزي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قائلا “إنه محبط تماما التعرض إلى هذه الإصابة في مثل هذا الوقت الحاسم من الموسم”.

وأضاف “لن أكون قادرا على لعب أي مباراة أخرى في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وأيضا في كأس العالم مع إنجلترا”.وتابع نجم الوسط بعد أن كشفت صورة الأشعة المقطعية تضرر أربطة الركبة “سأبذل كل ما في وسعي للعودة بأسرع وقت ممكن”.

وأصيب اوكسلايد-تشامبرين في ركبته اليمنى وخرج على حمالة خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها ليفربول على روما الإيطالي 5-2 الثلاثاء في ليفربول، قبل شهرين من مونديال 2018 في روسيا.

وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب أشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها أوكسلايد-تشامبرلاين (24 عاما) قد تبعده حتى نهاية الموسم وعن المونديال.

وجاءت إصابة لاعب الوسط الإنجليزي في ركبته اليمنى بعد مرور ربع الساعة الأول من الشوط الأول خلال لعبة مشتركة مع مدافع روما الصربي الكسندر كولاروف، وطلب المسعفون تبديله من شدة الألم فحل محله الهولندي جورجينو فينالدوم.

وتقام نهائيات المونديال الذي تستضيفه روسيا من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو، ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة السابعة إلى جنب بلجيكا وتونس وبنما.

