ملك أبطال أوروبا في الطريق للحفاظ على عرشه

العنوان-ميونيخ

قلب ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسجل مارسيلو مدافع ريال مدريد، الذي يسعى للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، هدفا في الدقيقة 44 على عكس سير اللعب ليعادل النتيجة بعد أن كان يوشوا كيميش وضع بايرن في المقدمة.

ومن هجمة مرتدة سريعة سجل البديل ماركو أسينسيو هدف الفوز لريال مدريد بعدما وضع الكرة بشكل رائع في شباك حارس بايرن في الدقيقة 57.

وتمثل هذه النتيجة تكرارا لنتيجة مباراة ذهاب دور الثمانية بين الفريقين العام الماضي عندما مضى ريال قدما ليفوز إيابا ويصبح بعدها أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال.

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