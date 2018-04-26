النصر يداوم على منوال الانتصارات في نهائيات ليبيا للسلة

طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) – داوم فريق النصر على منوال نتائجه الإيجابية في مرحلة التتويج الثانية بتحقيقه الفوز الثالث توالياً، عقب تفوقه على فريق المدينة بنتيجة 75 مقابل 69 نقطة، وذلك في ثاني مباريات اليوم الثالث من دوري التتويج لكرة السلة.

قاعة طرابلس الكبرى احتضنت أمس الأربعاء لقاء المدينة والنصر قادها ثلاثي تحكيمي متكون من الجزائري سفيان سي يوسف حكماً أولاً، وأيمن عبد الله حكماً ثانياً وأنس العاشوري حكماً ثالثاً حاول فيها الفريقان مباغتة الآخر في الربع الأول الذي انتهى لمصلحة المدينة بفارق نقطة وحيدة وبنتيجة 12 مقابل 11 نقطة.

في الربع الثاني لم يكن النصر في مستوى الربع الأول بل ظل مهاجماً ولم يترك مساحات للاعبي المدينة، واستمر النصر في ضغطه منهياً الربع الثاني لصالحه بنتيجة 22 مقابل 18 نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول 33 مقابل 30 لمصلحة النصر.

عاد الفريقان مجدداً بعد فترة الاستراحة بعد أن تلقى تعليمات مدربه، فالنصر واصل التقدم والمدينة يذلل فارق النقاط، حتى اتسع فارق النقاط في الربع الثالث إلى 7 نقاط بواقع 25 مقابل 18 نقطة.

في آخر أرباع اللقاء صار المدينة أفضل حالاً، وكثف من ألعابه على النصر، حيث لاحت للاعبي المدينة إمكانية تعديل النتيجة وتخطي النصر في أكثر من مناسبة، وذلك عندما أضاع لاعبيه رميات حرة كثيرة، ليتمكن المدينة من حسم أمور الربع الرابع لصالحه بنتيجة 21 مقابل 17 نقطة، لتكون النتيجة النهائية للنصر 75 – 69 نقطة.( وال – طرابلس ) س أ

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