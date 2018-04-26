تأبين فقيد النادي الأهلي الراحل ناجي المعداني

بنغازي 26 أبريل 2018 (وال) – أقامت رئاسة الجمعية العمومية للنادي الأهلي مساء أمس الأربعاء أمسية تأبينية لفقيد النادي الأهلي بنغازي اللاعب الدولي السابق والمدرب ناجي المعداني في منزل العائلة في منطقة السلماني.

حضر الأمسية العديد من الشخصيات الرياضية ورموز الأندية المختلفة والهيأة العامة للشباب والرياضة بحضور رئيس الهيأة الدكتور طلال أبو خطوة.

بدأ التأبين بكلمة رئيس الجمعية العمومية للنادي الأهلي السيد عبدالسلام الكيلاني عبر خلالها عن الحزن الشديد الذي ألم بالنادي الأهلي والوسط الرياضي عامة بفقدان رجل من رجالات الرياضة في ليبيا.

وتوالت الكلمات للأندية ومعاصري الفقيد قدموا فيها التعازي للأهلي ولأسرة المعداني معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله .

واختتم التأبين بتقديم درع الجمعية العمومية وشهادة تكريم لأسرة الفقيد استلمها أبناءه ، كما قدمت دروع وشهائد تكريمية من منظمة الحكام القدامى ، رابطة قدامى الرياضيين ، نادي النجم الساحلي ، نادي الوحدة العربية .

وتابعت وكالة الأنباء الليبية الحدث وتحصلت على عدة تصريحات من الحاضرين حيث قال لاعبا نادي الهلال السابقين عمر ماماش وعبدالله الفزاني: “إن فقد المعداني يحزن القلب وأن شخصيته قلما نجدها الآن”.

وقدم السيد الإعلامي القدير عبدالرحيم نجم في تصريحه تعازيه للأهلي ومواساته لأسرة المعداني.

فيما قال عضو الجمعية العمومية السيد توفيق الشويهدي:”إن الفقيد كان مثالًا للرياضي الحقيقي وقدوة يحتذى بها بأخلاقه الحميدة وقلبه الطيب”.

وأكد الإداري السابق في نادي الأهلي الأستاذ أحمد بشون، أن الراحل يعتبر أبن من أبناء الأهلي المخلصين لعب للغلالة وأحسن للأهلي الآداء وخلف سمعة طيبة له ولعائلته وهي المكسب الحقيقي في هذه الحياة.

ومن جهته، عبر إبراهيم ناجي المعداني إبن الفقيد عن احترامه وتقديره الكبير لكل من واساهم وقدم لهم التعازي من مختلف المدن الليبية والأندية والمؤسسات الرياضية.

يشار إلى أنه في ختام التأبين وصلت تعزية ومواساة رسمية من عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار للنادي الأهلي وأسرة الفقيد الراحل.(وال – بنغازي) ف ح / أ د

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