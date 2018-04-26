سلة الأهلي طرابلس تفوز على الشباب بعد انسحابه

اعتمد الاتحاد الليبي لكرة السلة، نتيجة مباراة الأهلي طرابلس والشباب العربي بـ 20 لصفر لصالح الأهلي، بعد انسحاب الشباب من المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة لمرحلة الإياب من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة؛ احتجاجا على طرد أحد إداريي الفريق.

وانسحب الشباب من المباراة قبل نهاية الربع الثاني بدقيقتين و17 ثانية، وكانت النتيجية إذ ذاك تشير إلى تفوق الأهلي طرابلس بـ 34 مقابل 26 نقطة للشباب.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة السلة قد عاقب فريق الشباب على انسحابه بغرامه مالية قدرها 1000 دينار، وحرمان إداري الفريق ربيع قبور من مرافقة الفريق لثلاث مباريات.

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