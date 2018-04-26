ابوسليم أول الواصلين للممتاز

ضمن نادي ابوسليم وصوله للدوري الممتاز، بعد فوزه على حساب الهلال سبها، على ملعب زليتن في سداسي الصعود للدوري الممتاز

وقفز ابوسليم إلى صدارة ترتيب فرق المجموعة، عقب فوزه الثالث على حساب فريق هلال سبها، بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز، تقدم ابوسليم إلى صدارة وقمة جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما يبقى هلال سبها فى آخر لائحة الترتيب فى المرتبة السادسة، برصيد نقطتين.

ورغم أن بداية ابوسليم لم تكن مثالية عند انطلاق الدوري السداسي بعد خسارته على حسابِ الصداقة، إلا أن رجال المدرب ابوبكر باني تمكنوا من اقتلاع ورقة الترشح للممتاز.

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