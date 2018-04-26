بخسارته أمام السويحلي الشرارة يقترب من الهبوط

العنوان خاص-سبها

خسر فريق الشرارة بملعبه أمام فريق السويحلي بهدفين نظيفين على ارضية ملعب سبها البلدي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم .

بدأت المبارة بمستوى ضعيف حيث لم يرتقي الشوط الاول للمستوى المطلوب وانحصر اللعب في منتصف اللعب ولم يكن هناك اي فرص تذكر .

ودخل الفريقين الشوطين الثاني بحثا عن نقاط المبارة الثلاث حيث بدء السويحلي الشوط مستحوذاً على الكرة وترجم هذه الأفضلية بهدف بعد دقيقتين فقط بعدما افتتح أنس كحلول النتيجة في الدقيقة الـ47 من عمر المبارة بكرة هوائية سددها كما جاءت لتجد طريقها للمرمى .

وبعد الهدف تحرر فريق الشرارة من تحفظه وخرج من مناطقه باحثا عن هدف التعديل حيث حصل على العديد من الفرص دون أن يستثمرها إلا أن السويحلي قضى على أمال الشرارة بإطلاق رصاصة الرحمة عن طريق عبد الرحمن بوسنينة معلنا عن الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليعلن بعدها حكم المبارة عن صافرة النهاية بفوز السويحلي .

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الشرارة في قاع ترتيب المجموعة عند أربعة نقاط لتصبح آماله ضعيفة جداً في البقاء بالدوري الممتاز وعزز السويحلي موقعه في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر .

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