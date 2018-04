أرسنال يستضيف أتلتيكو مدريد بالدورى الأوروبى من أجل وداع فينجر

يدخل فريق أرسنال الإنجليزى اختبارا صعبا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسبانى فى التاسعة وخمس دقائق مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة على ملعب “الإمارات” فى ذهاب الدور نصف النهائى من الدورى الأوروبي.

تشكل هذه البطولة فرصة لفينجر بالرحيل متوجا بأحد الألقاب بعد تراجع شعبيته لدى بعض الجماهير فى السنوات الماضية، ما دفعه للتخلى عن سنته الأخيرة من عقده وإعلان تركه النادى اللندنى الأسبوع الماضى.

ولن يكون خصم أرسنال سهلا أبدا، إذ يعد أتلتيكو مدريد من الاختصاصيين فى المسابقات القارية، وقد توج فى الدورى الأوروبى عامى 2010 و2012، كما بلغ نهائى دورى أبطال أوروبا عامى 2014 و2016 عندما خسر أمام جاره ريال مدريد.

ومنذ تولى الأرجنتينى دييجو سيميونى مهمة تدريبه قبل سبع سنوات، بلغ الروخى بلانكوس نصف نهائى البطولات الأوروبية خمس مرات، لكنه خرج أربع مرات منها أمام ريال مدريد.

أتلتيكو مدريد يدخل المباراة متسلحا بقوته الدفاعية، بعدما أكمل 11 مباراة متتالية من دون أن تهتز شباكه على ملعبه “واندا متروبوليتانو”، ما يعنى أنه يتعين على أرسنال الوصول الى مرمى خصمه الخميس إذا أراد بلوغ النهائى.

وضم سيميونى إلى تشكيلته المهاجم دييجو كوستا بعد تعافيه من اصابة عضلية، علما بأنه سجل أربعة أهداف فى ست مباريات ضد أرسنال عندما دافع عن ألوان تشلسى الإنجليزى لثلاث سنوات.

وستكون المواجهة القارية الأولى بين أتلتيكو الذى تخطى سبورتينج البرتغالى فى ربع النهائى، وأرسنال المتفوق على سيسكا موسكو الروسى.

وأعلن فينجر فى المؤتمر الصحفى عن غياب النجم المصرى محمد الننى لنهاية الموسم بسبب الإصابة فى الكاحل، لكنه سيكون جاهزا للمشاركة فى كأس العالم مع الفراعنة.

وفى المباراة الثانية، يبحث مرسيليا عن بلوغ النهائى الذى سيقام فى فرنسا على ملعب ليون فى 16 مايو، ويتعين عليه تخطى ريد بول سالزبورج.

