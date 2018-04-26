“أنشيولتي” يقترب من تدريب إيطاليا

أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى قرب تسلم كارلو أنشيلوتي مهمة قيادة المنتخب الإيطالي لكرة القدم، صحبة أندريا بيرلو الذي من المتوقع أن يكون المساعد الأول له.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية بأن أنشيلوتي جلس مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي من أجل التفاوض على المنصب.

وبحسب الصيحفة فإن كارلو سيبلغ الاتحاد الإيطالي بموقفه النهائي نهاية هذا الشهر، كما تشير بعض التقارير إلى أن كارلو اقتنع مبدئيا بعدما تلقى عرضا هو الأضخم في تاريخ مدربي المنتخب الايطالي.

ويعد كارلو من أبرز المدربين الإيطالين في آخر 3 عقود، حيث نجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات آخرها مع ريال مدريد عام 2014، كما أنه أقيل من تدريب بايرن ميونخ الألماني لسوء النتائج منتصف الموسم مادفع الاتحاد الإيطالي لاستغلال فراغه والاسافادة منه في تدريب المنتخب الإيطالي.

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