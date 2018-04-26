البايرن يواجه إجراءات تأديبية

(رويترز) – ربما يواجه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إجراءات تأديبية بعد أن اقتحم عدد من مشجعيه أرض ملعب أليانز أرينا عقب الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد الأربعاء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إن النادي البافاري متهم “باقتحام مشجعيه أرض الملعب” إضافة إلى ظهور لافتة تحمل “مضمونا مسيئا” في الاستاد عقب المباراة.

وأضاف الاتحاد أن القضية ستنظر في 31 مايو المقبل دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وحاول اثنان من المشجعين التقاط صور تذكارية مع كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد قبل أن يلاحقهم أفراد أمن الاستاد. غير أن النجم البرتغالي بدا غير متأثر بالواقعة بعد أن أظهرته لقطات فيديو مبتسما.

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