مفاجأة.. برشلونة رفض ضم محمد صلاح الصيف الماضى بـ40 مليون يورو

فجرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن إدارة نادي برشلونة الإسباني رفضت التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح المحترف حالياً بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكر موقع “دياريو جول” أن “نادي روما الإيطالي عرض على إدارة برشلونة الإسباني الصيف الماضي التعاقد مع محمد صلاح مقابل 40 مليون يورو، وهى نفس قيمة انتقاله لصفوف ليفربول الإنجليزي، إلا أن إدارة النادي الكتالوني فضلت التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني”.

وأضاف الموقع، “برشلونة قد يشعر فى الوقت الحالى بالندم على عدم التعاقد مع محمد صلاح الصيف الماضى، لما يقدمه اللاعب المصرى من مستويات رائعة مع ليفربول الذى بات قريباً من بلوغ المباراة النهائية بمسابقة دورى أبطال أوروبا على حساب روما الإيطالى”.

وتابع، “محمد صلاح سجل 43 هدفاً فى 47 مباراة مع ليفربول، منها 31 هدفاً فى الدورى الإنجليزى، ويتفوق على ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى فى سباق المنافسة على الفوز بجائزة الحذاء الذهبى”.

وأشار الموقع الإسبانى إلى أنه فى الصيف المقبل قد نشاهد محمد صلاح فى برشلونة بدلاً من عثمان ديمبلى، الذى فشل فى تقديم الإضافة للفريق الكتالونى لكثرة الإصابات التى أبعدته عن الملاعب نحو 20 مباراة بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، بجانب عدم التأقلم مع أجواء الفريق والتفاهم مع بقية اللاعبين”.

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