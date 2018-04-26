الاتحاد الإنجليزي يدرس بيع استاد ويمبلي

قالت صحيفة صن اللندنية، إن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم سيبيع استاد ويمبلي اللندني الشهير الذي يستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي للملياردير الأمريكي شهيد خان مقابل نحو مليار جنيه إسترليني.

ويملك خان نادي جاكسونفيل جاجوارز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن خطة البيع تقضي باستمرار استاد ويمبلي فى استضافة المباريات المهمة بما في ذلك مباريات المنتخب الإنجليزي ونهائي كأس إنجلترا، فيما عدا شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث ستقام عليه فى هذا الوقت مباريات في دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، “يمكننا تأكيد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تلقى عرضاً لبيع استاد ويمبلي”.

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