هل يصبح محمد صلاح أفضل لاعب في العالم؟

وكالات:

حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي. وبعدها بيومين، عاد ليقدم عرضا استثنائيا في دوري أبطال أوروبا ويساعد فريقه على وضع قدم في الدور النهائي للبطولة الأقوى في القارة العجوز. فهل ستكون الخطوة القادمة هي الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم؟.

في ليلة لا تنسى على ملعب “آنفيلد”، قاد صلاح نادي ليفربول لسحق ناديه السابق روما الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأولى للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وأحرز اللاعب المصري 43 هدفا في 47 مباراة خلال الموسم الحالي، متفوقا على أبرز نجوم الكرة العالمية مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.

وبفضل هذا الأداء الاستثنائي، رشح كثيرون صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم وإنهاء احتكار ميسي ورونالدو على تلك الجائزة على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال اللاعب الويلزي السابق روبي سافاج لبي بي سي: “يجب أن تمنحوه جائزة أفضل لاعب في العالم الآن، فهو يستحق ذلك.”

وأضاف: “أعطوه جائزة البالون دور، وليس جائزة أفضل لاعب في انجلترا فحسب.”

ووصف أسطورة ليفربول روبي فاولر، الذي رُشح للحصول على تلك الجائزة عام 1996، صلاح بأنه “لاعب استثنائي”.

وقال لبي بي سي: “الأداء الذي يقدمه والثقة التي يلعب بها في الوقت الراهن والأهداف التي يسجلها بهذه الطريقة، كل ذلك يتحدث عنه.”

وقال فاولر عن صلاح بعد مباراة ليفربول أمام روما: “إنه الرجل الذي تحدثنا عنه جميعا قبل هذه المباراة، فهو رجل المناسبات الكبرى”.

وتتواصل هذه المناسبات الكبرى، فلو تمكن ليفربول من تحقيق نتيجة جيدة في روما فسيلعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في كييف بأوكرانيا.

وبعد أسابيع قليلة، سيظهر صلاح بمهاراته الفذة على الساحة العالمية عندما يقود المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم القادمة بروسيا.

وبعد مباراة ليفربول أمام روما، وصف المدير الفني لليفربول لاعبه محمد صلاح بأنه “لاعب من طراز عالمي”، لكنه ربما لم يصل لأن يكون الأفضل في العالم بعد.

وقال المدير الفني الألماني: “لكي تكون أفضل لاعب في العالم، ربما يتعين عليك أن تستمر في التألق لفترة أطول”.

وأضاف: “هدفه الأول عبقري، وقد سجل هدفين مثله من قبل. كما أن الهدف الثاني كان عظيما”.

وتابع: “إنه يقدم أداء رائعا، وهو لاعب مذهل ونحن سعداء لوجوده معنا. يا له من لاعب رائع!”.

وكان صلاح قد انتقل لليفربول قادما من روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

ووصف أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد اللاعب المصري بأنه “أفضل لاعب في الوقت الحالي”.

وقال محرر الشؤون الرياضية في بي بي سي، جون بينيت: “لو واصل محمد صلاح هذا الأداء، فسينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة نوبل وجائزة بوليتزز وجائزة تيرنر”.

وقال مينا رزوكي، مقدم برنامج كرة القدم الأوروبية على راديو بي بي سي: “لم أكن أتخيل على الإطلاق أن صلاح يمكنه القيام بذلك عندما كان في روما. لقد تحول إلى لاعب حاسم في ليفربول تحت قيادة كلوب. كما أن فيرمينيو لاعب رائع أيضا.”

The post هل يصبح محمد صلاح أفضل لاعب في العالم؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية